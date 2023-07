Alain Delon "sous emprise" : qui est Hiromi Rollin ?

Au volant de la voiture, Anthony Delon, quitte la propriété de son père, dans le Loiret, cet après-midi du 6 juillet. Avec son frère et sa sœur, ils ont porté plainte contre Hiromi Rollin. Ils accusent cette dernière de harcèlement moral et d'abus de faiblesse envers Alain Delon. Jean-Pierre Lécluse connaît bien Alain Delon. Il a été son projectionniste privé pendant plus de 20 ans. Ces derniers temps, il a plusieurs fois tenté de lui rendre visite chez lui. Mais selon lui, Hiromi Rollin se présentait au portail et lui refusait l'entrée. Alain Delon et Hiromi Rollin se sont rencontrés dans le milieu du cinéma. Ils ont notamment travaillé sur le film "Le retour de Casanova", en 1992. Les enfants Delon la présentent comme la dame de compagnie de leur père. Mais Alain Delon, lui, dans une interview enregistrée il y a deux ans, parle de sa compagne. Alain Delon s'est joint à la plainte de ses enfants. Le Parquet de Montargis a ouvert une enquête préliminaire. Hiromi Rollin reste présumée innocente, elle n'est à ce stade, pas mise en cause par la justice et n'a pas été entendue. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Chevreton, G. Bellec