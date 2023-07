Harcèlement moral : Alain Delon victime d'un abus de faiblesse ?

Voici, en septembre 2021, l'une des seules apparitions d'Hiromi Rolin au côté d'Alain Delon, l'une des plus grandes stars françaises du cinéma. Inconnu du grand public, il la présente comme sa compagne. Ce mercredi, les enfants de l'acteur portent plainte et l'accusent de harcèlement moral depuis son installation au domicile de leur père. "Elle se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse à son égard". Dans un communiqué de leur avocat, Anouchka, Alain-Fabien et Anthony Delon dénoncent également un détournement de correspondances. "Elle contrôle systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés. Elle répond à sa place, en se faisant passer pour lui, elle tente d'intercepter son courrier postal". Selon l'un des fils de l'acteur, Alain Delon aurait lui-même demandé à Hiromi Rolin de quitter sa propriété de Douchy-Montcorbon, dans le Loiret. Il s'est joint à la plainte par déclaration écrite. La sexagénaire reste présumée innocente. Dans le code pénal, le harcèlement dans le couple est une infraction punie jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Alain Delon a aujourd'hui 87 ans. TF1 | Reportage L. Merlier