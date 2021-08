Alarme : comment bien protéger sa maison pendant les vacances

Les cambrioleurs n'ont besoin que d'une vingtaine de minutes pour s'introduire chez vous. Ils vous dérobent vos plus précieux bijoux, votre argent liquide et vos appareils électroniques. Tout cela pour un butin moyen de 2 700 euros. Alors, pour se protéger, il existe des systèmes de sécurité à tous les prix. Allant de 19 à 1 500 euros. Caméra, alarme, brouillard opacifiant, que valent ces équipements ? Déjà victime d'un cambriolage, un père de famille a fait le choix lui-même d'installer huit caméras d'un prix entre 60 et 90 euros l'unité. Achetées sur Internet, elles lui permettent de toute gérer seul. Dès qu'un mouvement est détecté, il est prévenu par SMS. Seule condition, il faut toujours avoir du réseau. Pour se rassurer, un jeune retraité a opté pour un tout autre outil. Un boiter d'environ 150 euros installé sur toutes les portes qui déclenche une alarme. À la moindre intrusion, il peut choisir qui recevoir l'alerte. Ses proches pourront alors prévenir à sa place la police. David quant à lui préfère laisser cette responsabilité à un service de sécurité à distance. Pour protéger sa collection d'art, il a fait installer chez lui 1 000 euros de matériels. La suite dans le reportage ci-dessus.