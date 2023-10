Alaska Airlines : frayeur dans le cockpit

L’homme était assis dans le cockpit, sur un strapontin, réservé notamment aux pilotes qui ne sont pas en service, comme lui ce jour-là, quand tout à coup, il se lève et tente d'activer les poignets coupe-feu, ces manettes d’urgence, censée arrêter les moteurs, avec le risque que l’avion s’écrase. L’avion était parti de l’aéroport d'Everett et devait rallier San Francisco, où le suspect aurait dû prendre les commandes d’un Boeing 737. Mais les pilotes, en charge du vol, ont réussi à atterrir en urgence à Portland, sans faire de blessé. L’homme de 44 ans, père de famille, a été arrêté. Il a été inculpé, entre autres, pour 83 tentatives de meurtre, soit l’ensemble des passagers et les membres de l’équipage. Les enquêteurs tentent de trouver une explication à son geste fou, mais écartent, d'emblée, la piste terroriste ou l’acte idéologique. Ils misent plutôt sur un accès de folie. En entrant dans l’avion, plusieurs témoins l’avaient entendu dire : “Je ne vais pas bien”. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon