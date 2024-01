Alaska Airlines : l'avion perd une porte en plein vol

Un immense soulagement et quelques applaudissements. À l'air libre, sans une des portes, l’avion d'Alaska Airlines se pose à Portland, une heure après avoir décollé. L'issue de secours s'est envolée à près de 4 000 mètres d'altitude. Emma Vu, passagère du vol, témoigne qu'elle dormait et sentait comme si l'avion tombait. Quelques objets seulement ont été aspirés quand la porte s'est envolée. Juste après l'incident, le cockpit échange avec la tour de contrôle. Étonnamment, la cabine est restée très calme. Par chance, il n'y avait personne à côté de la fenêtre. Le personnel a parfaitement rassuré les passagers. Ce 6 janvier soir, l'Aviation civile américaine impose aux compagnies d'inspecter tous les Boeing 737 max 9, avant de pouvoir voler de nouveau. C'est un avion qui, depuis sa mise en service connaît des problèmes. "Quelle est la responsabilité de qui dans l'incident ? Des enquêtes vont avoir lieu, comme nous l'explique Caroline Bruneau, experte aéronautique rédactrice en chef adjointe "Aerospatium". Deux crashs ont eu lieu en 2018 et 2019, heureusement, cette fois, cet incident n'aura fait aucun blessé. TF1 | Reportage Y. Hovine, S. Humblot