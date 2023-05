Albi : alerte aux faux diplômes

C'était une promesse de l'école toute récente, montée en 2019. Les trois ans d'étude en immobilier ou en business sont certifiés par un diplôme de bachelor. Mais le document délivré par mail aux étudiants chaque année n'a aucune valeur. Ils sont dans l'inquiétude. Ces élèves dénoncent une escroquerie dans laquelle de l'argent était détourné grâce au contrat d'apprentissage. La directrice de l'établissement aurait perçu des subventions de l'Etat et les frais d'inscription des élèves pour des diplômes qui n'existent pas. D'ailleurs, l'école n'est pas agréée. Me Philippe Pressecq, avocat des étudiants, suspecte une arnaque inédite. À travers cette fraude, c'est tout le système d'apprentissage qui pose question. Ni la directrice de l'établissement ni son avocate n'ont souhaité répondre à nos sollicitations. Et dans cette histoire, il y a aussi un autre volet. Un ex-employé de l'établissement dénonce des fraudes à l'embauche. Les anciens salariés, comme lui, se sont rendu compte qu'ils n'étaient pas déclarés. Interdite de gestion, la directrice de l'école a été provisoirement remplacée par un administrateur judiciaire. L'enquête est en cours. TF1 | Reportage S. Petit, J.V. Fournis