Albi : pourquoi une telle mobilisation ?

Les manifestants font une dernière inspection du matériel et des banderoles oranges. Tout doit être impeccable, pour demain 16 février. D'ici quelques heures, les principales figures syndicales débarqueront ici, à Albi, pour en faire la capitale de la contestation. Bernadette Dussel, négociatrice CFDT Agro, nous explique que c’est pour prouver “que Paris n'est pas le centre de la France, au moins pour une journée”. C’est aussi une manière de mettre en lumière la forte mobilisation de ces dernières semaines, sur les terres de Jean Jaurès. Près de 15 000 manifestants au pied de la cathédrale Sainte-Cécile , soit l'équivalent d'un habitant de l'agglomération sur six. Beaucoup de fonctionnaires aussi dans les cortèges, ceux qui traditionnellement se mobilisent le plus. Des principaux employeurs, la mairie, le conseil départemental et surtout le centre hospitalier, où certains comme Lydie Constans, défilent pour la première fois de leur vie. Pour la journée de demain, les syndicats ont un objectif, réunir deux fois plus de manifestants que lors des précédentes mobilisations. TF1 | Reportage M. Desmoulins, F. Petit, F. Couturon