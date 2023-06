Alcool, drogue au volant : vers un délit d'homicide routier ?

Laura Leguay est une rescapée. Il y a dix ans, alors qu'elle était en voiture, cette femme voit une conductrice se déporter face à elle. Percuté de face, son véhicule est broyé. Jugée, la responsable de l'accident, est condamnée à un an de prison avec sursis, 800 euros d'amende et une suspension de son permis pour 18 mois. La drogue et l'alcool sont un cocktail explosif en cause dans les derniers accidents mortels très médiatisés. Aujourd'hui, un conducteur qui a tué et qui avait bu et pris de la drogue, est jugé pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. La peine encourue est de dix ans de prison. Un député de l'opposition propose de faire de ce délit un crime : l'homicide routier. La peine encourue serait donc alourdie, quinze ans de prison, 20 ans en cas de récidive. Le gouvernement ira-t-il jusque-là, changer le délit en crime ? Certains redoutent une réforme à minima, comme Me Rémy Josseaume, avocat spécialisé en droit routier au Barreau de Paris. Selon la sécurité routière, boire de l'alcool et prendre de la drogue multiplie par 29 le risque d'un accident mortel. TF1 | Reportage J. Garro, V. Pierron, L. Gorgibus