Alcool : faut-il appliquer les mêmes méthodes que pour le tabac ?

D'après l'agence Santé publique France, près d'un citoyen sur quatre boit trop d'alcool. Il consomme plus de deux verres de vin ou d'alcool à 12° par jour. L'alcoolisme est l'une des principales causes de mortalité évitable. Avec le tabagisme, le gouvernement a beaucoup augmenté le prix des cigarettes pour qu'il ait moins de fumeurs. Alors, faut-il inciter les citoyens à boire moins ? Si oui, comment faudrait-il s'y prendre ?