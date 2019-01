La stratégie des marques d'alcool pour séduire les jeunes

Un adolescent sur deux déclare avoir été ivre au moins une fois dans le mois qui précède. Depuis près de trente ans, la loi Évin protège en principe les mineurs. La promotion de boissons alcoolisées est interdite à la télévision et au cinéma. Toutefois, certains industriels ont trouvé des failles dans la législation. Ils sollicitent désormais des influenceurs pour promouvoir leurs produits sur les réseaux sociaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.