Alcool, tabac : des publicités illégales sur les réseaux sociaux

Contre des rémunérations, des influenceurs utilisent leur notoriété pour promouvoir des marques d'alcool ou de cigarettes électroniques que la loi nous oblige à flouter. Élise et Aubépine, 14 ans, tombent régulièrement sur ses vidéos sans savoir vraiment ce qu'elles ont sous les yeux. "Moi, je trouve que c'est normal qu'ils vivent leur vie, qu'ils vont au resto, café, soirée", s'exprime l'une d'elles. "Quand ce n'est pas précisé, on ne se doute pas forcément que c'est un partenariat tout de suite", déclare l'autre. La plupart du temps, ces contenus ne respectent pas la loi qui encadre strictement ces publicités. Dans une vidéo par exemple, une influenceuse se filme lors d'un voyage en Californie, organisé par une grande marque de bière. "Le problème, c'est qu'on voit une marque d'alcool dans une ambiance conviviale et à aucun moment, on voit le message obligatoire pour les publicités, 'L'abus d'alcool est dangereux pour la santé'", explique Franck Lecas, responsable juridique - pôle loi Évin, association "Addictions France". La simple invitation à ce voyage est considérée comme un partenariat. Contactée, l'entreprise se défend pourtant de toute rémunération ou obligation. "Les influenceurs conviés sont libres de participer ou non à ces événements, de publier ou non des contenus sur place ou a posteriori", a-t-elle déclaré. "On est dans l'exemple de l'hypocrisie des marques et des influenceurs, on cherche à contourner la loi Évin", selon Franck Lecas. TF1 | Reportage H. Corneille, S. Iorgulescu, C. Souhaut