Alcool : un prix plancher pour freiner la consommation ?

Une bouteille de vin à moins de trois euros ou encore un pack de bières à cinq euros, c'est peut-être la fin de ces petits prix. Dans une coopérative, à Calvisson, imposer un prix plancher reviendrait à augmenter la plupart des prix, notamment sur l'un des produits les plus populaires, le cubi de cinq litres. Pour fixer ce prix minimum, les sénateurs se basent sur l'unité d'alcool, l'équivalent de dix grammes d'alcool pur. Concrètement, un pack de douze bières en contient quinze unités, une bouteille de vin, environ sept à huit et les alcools forts, 30 à 40 unités. Résultat, notre pack coûterait au minimum 7,44 euros, la bouteille de vin, 3,50 euros, et l'alcool fort, environ 20 euros. Pourtant, l'objectif de cette mesure, c'est bien la santé et la lutte contre l'alcoolisme. Certains pays, comme l'Écosse, ont déjà adopté cette mesure et la mortalité due à l'alcool a baissé de 13,5 % en cinq ans. Mais pour les addictologues, il faut aller plus loin. En France, l'alcool est à l'origine de 42 000 décès par an et c'est la deuxième cause de cancers. TF1 | Reportage A. Basar, M. Rio, C. Arrigoni