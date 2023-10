Alerte à la bombe : départs perturbés

Évacué à la mi-journée, l'aéroport de Bordeaux est resté paralysé pendant deux heures. Plus aucun embarquement ni débarquement, en cette journée de grand départ. Des centaines de vacanciers ont dû attendre dehors ou à l'intérieur des avions, sur le tarmac. Ce vendredi 20 octobre, 18 aéroports ont reçu des alertes, dont dix évacuées avec un effet boule de neige sur le trafic. Cela a parfois des conséquences sur le trafic européen, de quoi exaspérer Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports. "Les petits malins ou les petits plaisantins qui se livrent à ce genre de jeux sont en fait de gros abrutis, voire de grands délinquants. Nous ne laisserons rien passer sur leurs actions, dans le climat que nous connaissons.", annonce-t-il. Les auteurs de ces fausses alertes encourent jusqu'à trois ans d'emprisonnement et plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amendes. En gare, un million de voyageurs sont attendus ce week-end. Aucune gare n'a été évacuée aujourd'hui, mais comme pour les avions, les vacanciers de la Toussaint redoutent retard et annulation. TF1 | Reportage N. Pellerin, E. Braem, A. Basar