Alerte à la pénurie de bois de construction sur les chantiers

Chaque jour, 1 000 m3 de pins douglas et d'épicéa sortent de cette scierie sous forme de poutre ou de charpente. Toutes seront vendues sans problème. La demande nationale et internationale n'a jamais été aussi forte. Et les prix s'envolent. "On est aujourd'hui entre 200 et 250 le m3 en France. On peut largement trouver des prix de près de 400 euros le m3 sur le marché américain", précise Thomas Sève, directeur général de "Monnet-Sève" - Saint-Vulbas (Ain). Les 80 salariés de la scierie ont tous passé en heures supplémentaires. Et cela ne suffit pas. Implanté en Rhône-Alpes, le groupe a choisi de servir en priorité ses clients français. Mais il peigne à produire suffisamment tant l'engouement pour la construction en bois explose un peu partout. Cette tension sur le marché n'est pas sans conséquence. Les ruptures d'approvisionnement en produits basiques se multiplient sur les chantiers. Et il n'y a pas que le bois qui se fait rare et cher. L'acier et les dérivés du pétrole notamment le polystyrène emboîtent aussi le pas. La situation étrangle les constructeurs. Elle engendre des retards de livraison et pourrait à terme peser lourdement sur le prix des logements.