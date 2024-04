Alerte aux crues : la Bourgogne sous les eaux

L'eau continue encore de monter mardi soir et l'inquiétude grandit dans l'Yonne. Le pic de crue du Serein, la rivière qui traverse Chablis, est attendu dans les prochaines heures. Alors, les habitants se pressent pour sécuriser leurs maisons avant la tombée de la nuit. La même rivière a aussi fait des dégâts à Noyers, une vingtaine de kilomètres plus loin. Alors que plusieurs habitations ont déjà été inondées la nuit dernière, les habitants vont à nouveau devoir surveiller la montée des eaux ce soir. Même angoisse du côté de l'Armançon, l'autre rivière en crue dans le département, en vigilance rouge. Elle traverse le village de Lezinnes, où une douzaine de personnes ont dû être² évacuées dans la matinée. La priorité est donnée aux personnes les plus vulnérables. Il faut faire vite, car l'eau monte d'heure en heure. Les pompiers enchaînent les interventions, car le pic de crue doit aussi être atteint dans la soirée. Le niveau de 2013 a déjà été dépassé. La vigilance sera également de mise dans le département voisin, où passe L'Ouche. À Dijon, un hôpital psychiatrique a été inondé. Pendant plusieurs heures, environ 260 patients ont été pris au piège avant que l'eau ne se retire peu à peu, mais le personnel n'est pas tranquille pour autant. L'Ouche est en décrue, mais de la pluie est attendue en Côte-d'Or dans les deux prochains jours. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Bourdarias, C. Buisine