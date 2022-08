Alerte aux orages : comment des communes se préparent à faire face

Des vacanciers ont décidé d'écourter leurs séjours et de partir avant que l'orage ne commence. Le village de Valleraugue dans le Gard avait été durement touché par les inondations en 2020. En cas de crue, ils sont en première ligne. Dans les Cévennes, les agriculteurs aussi sont inquiets. Philippe Boisson, président de la coopérative origine Cévennes à Saint-André-de-Majencoules, a travaillé toute la journée pour terminer sa récolte et sauver sa production. "Ici, on peut prendre 5 millimètres en une heure, donc c'est très violent. Ça abîme le feuillage, les oignons. Il faut donc aller très vite", explique le producteur d'oignons. Impossible de savoir avec quelle intensité l'épisode cévenol frappera dans cette commune. Alors à quelques kilomètres, le maire Christophe Boisson a pris les devants. La salle des fêtes est prête. "On peut mettre jusqu'à 300 personnes en sécurité s'il le faut. Mais j'espère que nous parlons dans le vide et qu'il y aura des précipitations normales. Mais il faut toujours prévoir le pire", dit-il. Les gendarmes sont là pour leur prêter main-forte. Ils passeront la nuit pour sécuriser les zones sensibles. Les caniveaux et les routes des environs ont été nettoyés pour que l'eau s'évacue le plus vite possible. L'orage devrait gagner le Gard au milieu de la nuit. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier