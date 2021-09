Alerte aux orages : l’inquiétude dans l’Aude

Dans la commune de Trèbes (Aude), la mairie s'apprête à rester ouverte toute la nuit. Le maire Éric Ménassi appelle à la prudence face aux risques d'inondations. "Il faut à la fois informer la population mais ne pas les affoler. C'est un équilibre qui est difficile, surtout par rapport au traumatisme que notre ville a vécu, que notre territoire a vécu. Et l'ensemble des équipes est sur le terrain pour avoir cette prévention au plus près des populations". Dans les villages voisins, les résidents ne cachent pas leur inquiétude. "On commence à récupérer les ordinateurs, les papiers, les lunettes, à les remonter au premier étage". Les souvenirs douloureux des dernières inondations sont encore présents dans les esprits et bien visibles dans les rues. Plus d'une trentaine de départements sont placés en vigilance orange par Météo France. Mais, c'est dans l'Aude que les précipitations les plus importantes sont les plus attendues. Les fortes pluies seront accompagnées de violentes rafales de vent et parfois même par de la grêle. La vigilance restera en vigueur jusqu'à jeudi après-midi au moins. Elle pourrait même passer au rouge si la situation venait à se dégrader.