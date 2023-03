Alerte aux orages : un phénomène rare en mars

Sortir la crème solaire et le parapluie presque en même temps n'est pas courant, surtout en mars. La chaleur et l'humidité sont les deux principaux facteurs pour déclencher un orage. Du nord-est au sud-ouest, les températures sont exceptionnellement hautes. Lundi après-midi, 22,7 °C ont été mesurés à Strasbourg, 24 °C à Vichy, plus de 25 °C à Grenoble, jusqu'à 27,5 °C à Mont-de-Marsan, quasiment haute aussi à Toulouse. Un jardinier sollicité dans ce reportage n'en revient pas. "On a l'habitude d'avoir la chaleur, mais pas à cette heure-ci. Ce matin, il avait un peu gelé. Et après, il y a 25 °C de différence entre ce matin et maintenant", constate-t-il. À 18 heures, le ciel a très vite changé, comme en Côte-d'Or, et sur une grande partie de la France. Ce sont les mêmes orages qu'en été. Le soleil chauffe le sol. L'air chaud et humide s'élève en altitude et rencontre une masse froide, ce qui fabrique les cumulonimbus. Ce sont des nuages orageux, parfois très violents, à ne pas confondre avec les fameux giboulées. "Les giboulées, c'est le même principe dans le sens où c'est un temps instable. Sauf qu'il n'y a pas autant d'air chaud. Ça donne aussi des averses mais pas des orages d'été comme on peut le voir aujourd'hui", explique Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France. Si prochainement les températures baissent, des orages de grêles ne sont pas à exclure non plus. TF1 | Reportage Y. Hovine, S. Petit, L. Vergari Morelli