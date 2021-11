Alerte aux vents violents : des rafales jusqu’à 120 km/h dans les Alpes-Maritimes

La tempête a secoué les palmiers de la Promenade des Anglais. Ce lundi après-midi, le vent a soufflé très fort sur la Côte-d’Azur : 94 km/h à Nice et un record du côté du village sur les hauteurs avec une rafale enregistrée à 125 km/h. Ici, la mer a débordé, rendant impraticable la route entre Antibes et Villeneuve-Loubet, fermée à la circulation. Bravant le vent et la pluie, quelques promeneurs immortalisent la Méditerranée qui se déchaîne. Météo France avait placé les Alpes-Maritimes et le Var en alerte orange aux vents violents. Par précaution, dès ce lundi matin, la ville de Nice a fermé les parcs et jardins et les accès aux sentiers littoraux. Une cellule de crise a été activée. Les caméras de vidéosurveillance braquées sur les lieux sensibles, les bords de mer, bien sûr, mais aussi les chantiers où des grues pourraient tomber. L’alerte météo a finalement été levée vers seize heures. Un épisode bref et intense qui n’a pas fait de dégât. T F1 | Reportage (Initial prénom). (Nom du journaliste 1), (Initial prénom). (Nom du journaliste 2), (Initial prénom). (Nom du journaliste 3)