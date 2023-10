Alerte cyclonique violette : la Guadeloupe confinée

Depuis leur balcon, les habitants voient la situation se dégrader d'heure en heure. Avec des rafales à 170 kilomètres heures et des pluies incessantes, l'ouragan touche, ce samedi 21 octobre soir, l'île de La Désirade, à l'est de la Guadeloupe. Le maire de la commune appelle au stricte confinement. Même consigne sur tout l'archipel guadeloupéen. La seule provision que Bernice Vertot, habitant à Pointe-A-Pitre (Guadeloupe), a pu faire est d'acheter de l'eau. “Ce n’était pas prévu mais c'est bien tombé”, réagit-il. Claude Gremillet, un retraité en vacances, rentre se mettre à l'abri. "On a calfeutré, bloqué les volets, puis on attend", nous raconte-t il. La préfecture a communiqué une liste d'abris où se mettre en sécurité. Les pêcheurs surveillent l'horizon, impuissants. L'un d'eux nous a montré comment il a attaché ses bateaux, un par un. Ce soir, la houle s'intensifie. L'ouragan pourrait toucher pendant la nuit, les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, plus au nord. Elles sont déjà placées en alerte rouge cyclonique. TF1 | Reportage J. de Francqueville