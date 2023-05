Alerte dans le sud : avec les pompiers face aux incendies

Première alerte émise ce mardi 16 mai après-midi à Saint-Charles, Perpignan. Rien n'échappe à ce sapeur-pompier, Pascal Rico, dans sa vigie à 500 mètres d'altitude. Un feu vient de se déclencher dans le secteur, cela ne fait aucun doute. Ce qui lui fait craindre un feu d’ampleur, c’est la forte tramontane. Plus bas, 115 pompiers ont lutté contre le feu, une heure plus tard, ils continuent à traquer les moindres braises. Leur travail est de protéger les entreprises à proximité. Plus de 260 personnes ont été évacué par précaution, mais le feu, pourtant virulent, a été maîtrisé rapidement. Le capitaine Brice Lafontaigne, commandant des opérations de secours, explique comment ils ont pu maîtriser le feu grâce aux renforts nationaux. Ce mardi matin, venant des départements voisins, 60 pompiers sont arrivés en renfort. La stratégie est l’attaque massive des feux naissants. Le Colonel Stéphane Clerc, directeur départemental adjoint des Pyrénées-Orientales, explique les stratégies pour combattre le feu. La tramontane va encore se renforcer ce mercredi. Toute la journée, 120 pompiers vont rester prépositionné. TF1 | Reportage A. Erhel, J.V. Molinier