Alerte incendie : cinq massifs interdits aux promeneurs dans le Sud

C'est une répétition indispensable, car avec des températures record de juillet, le risque d'incendie n'a jamais été aussi fort. Sérieux et concentrés, les pompiers s'équipent. Ils sont conscients qu'il ne s'agit pas d'un simple exercice. Ils se préparent à intervenir à tout moment. Une situation inquiétante. Près de 340 incendies se sont déjà déclarés depuis le début de l'année. Pour cet adjudant-chef, il faut être organisé et agir vite. Eux aussi sont sur le qui-vive. Dans les forêts, ces agents multiplient les patrouilles. Il est interdit de venir en forêt, car le risque d'incendie est trop grand. Ces bénévoles ont tous un rôle de prévention pour vous éviter d'être pris au piège par un incendie ou vous éviter aussi d'en être à l'origine. Dans le Var, près de 200 personnes patrouillent chaque jour aux heures les plus chaudes, comme dans cette tour tout au haut d'un massif où ce guetteur observe et se tient prêt à donner l'alerte. Une surveillance de chaque instant qui devrait se prolonger jusqu'à la fin de l'été. T F1 | Reportage K. Berg, B. Taïb