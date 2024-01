Alerte : La Réunion se prépare à affronter le cyclone

Le cyclone approche. Patrick protège ses vitrines. Son entreprise se situe juste en face de la mer en première ligne. "On descend la grille et on fixe le tout avec du fil de fer. Ça tient", se rassure-t-il. Dans un port de plaisance, les pêcheurs protègent leurs embarcations. D'expérience, ils savent que la houle peut être dévastatrice. Depuis la mi-journée, l'alerte orange est déclenchée. Les Réunionnais ont pour consigne de se préparer. "Nous n'excluons pas un scénario qui est historiquement, extrêmement, grave pour La Réunion", prévient Jérôme Filippini, préfet de l'Île de La Réunion. Toute la journée, les supermarchés ont été pris d'assaut. Il est presque impossible d'acheter un pack d'eau. Marguerite Maillot, habite à Saint-Denis depuis 54 ans. Des cyclones, elle en a vu passés. Pourtant, à chaque nouveau phénomène, c'est la même inquiétude et la même organisation : stock d'allumettes, de bougies et de piles. Elle a aussi prévu des réserves d'eau. "J'ai rempli ça comme réserve. S'il y a des coupures d'eau, on a quand même de quoi boire". La Réunion devrait être placée en alerte rouge dimanche. Le pic d'intensité du cyclone est attendu dans la nuit de dimanche à lundi. TF1 | Reportage A. Bildstein, M. Robert