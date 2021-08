Alerte météo : plusieurs départements en vigilance aux orages

À 17h, un déluge de pluies et de grêlons s'abat dans le sud du Puy-de-Dôme. La dépression orageuse était attendue mais elle s'est montrée particulièrement violente. Par endroits, à Issoire, il est tombé 45 millimètres d'eau en une heure. Ces précipitations ont été accompagnées de rafales de vent à plus de 80km/h. Alors, la circulation est totalement perturbée et crée des embouteillages sur l'A75. Le Forez n'a pas échappé à cette brusque dégradation en milieu d'après-midi. À Montbrison, les rafales de vent se sont accompagnées de précipitations importantes. Quelques kilomètres plus loin, les habitants calfeutrés de Saint-Jean-Soleymieux ont eu tout le loisir d'admirer les éclairs. Dans le Rhône, le même phénomène météorologique a arraché nombre de branches. Certaines sont tombées sur les routes et les voies. Ce soir, certaines lignes SNCF sont coupées. Plusieurs préfectures demandent à la population d'être vigilante dans les prochaines heures. Dans la Drôme comme dans l'Hérault, le ciel s'est brusquement assombri vers 18h. Les dégâts sont importants. De nombreuses chutes d'arbre notamment ont fortement perturbé les lignes SNCF où les trafics ont dû être interrompus. Un train a été par exemple bloqué entre Lyon et Mâcon et des passagers sont toujours bloqués sur les voies à la suite de ces orages. Le trafic devrait probablement revenir à la normale mais pas avant vendredi matin.