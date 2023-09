Alerte rouge : la Grèce frappée par des pluies torrentielles

Des litres d’eau déferlent en quelques secondes. Le torrent, si puissant, ensevelit les voitures et fragilise la chaussée. Le bus bascule. Cela se passe à Volos, région qui il y a quelques semaines était ravagée par les flammes. Les terres sont si sèches qu’elles n’absorbent plus l’eau, 500 millimètres en quelques heures. Déjà, un automobiliste a disparu, emporté par le courant. Des voitures sont même charriées jusqu’à la mer. Un éleveur est aussi mort en essayant de sauver ses bêtes. Le maire de la ville côtière redoute d’autres victimes. Rester chez soi, partout, c’est la même consigne. Ces pluies devraient se renforcer encore jusqu'à jeudi. Elles touchent aussi la Bulgarie, où l’état d’urgence a été déclaré. Des habitants se sont réfugiés dans les étages et filment des images, dans lesquelles des voitures sont englouties sous les eaux. Comme les caravanes d’un camping, où le niveau dépasse, par endroit, deux mètres. Un homme et une femme ont perdu la vie. TF1 | Reportage F. De Juvigny, A. Bourdarias, A. Chomy