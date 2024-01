Alerte rouge : la Réunion dans l’œil du cyclone

La puissance du cyclone se fait déjà sentir. À Saint-Denis, ce dimanche en fin de journée, les habitants sont surpris par le déferlement des vagues. Ce sont les premiers effets du cyclone Belal, qui devrait frapper d’ici à lundi matin l’île de la Réunion. Certains habitants observent, à la fois fascinés et inquiets. Depuis trois heures, la Réunion est en alerte rouge cyclonique. Le quartier populaire sur nos images fait partie des zones à risque. C’est la rivière, tout près, qui inquiète. De fortes pluies pourraient la faire déborder et provoquer des glissements de terrain. La police tente d’inciter les habitants à partir. Pour ceux qui ne savent pas où aller, près de 150 centres d'hébergement ont ouvert. Face aux vents violents, les habitants prennent le devant et débarrassent leur terrasse. Consignes des autorités : rester confinés jusqu’à mardi matin et constituer des stocks d’eau et de nourriture. Mais c’est déjà impossible dans de nombreux supermarchés. TF1 | Reportage D. Mourgues, L. Bildstein