Alertes dans les lycées : qui sont les jeunes interpellés ?

Un jeune homme de 17 ans, vient d’être déféré devant un juge d’instruction. Arrêté jeudi 28 mars dernier, en région parisienne, il est suspecté d'être l'auteur de plusieurs fausses alertes à la bombe. Comme lui, ces deux dernières semaines, plusieurs individus ont menacé d'attentat des collèges et des lycées, obligeant chaque fois, les forces de l'ordre à intervenir. Dans l’Aude, mardi 26 mars dernier, 1 500 élèves sont restés confinés pendant plusieurs heures. Les scènes se sont répétées partout en métropole. Au total, 20 académies ont été visées, soit 150 établissements. Souvent, les menaces sont envoyées via les ENT, une plateforme qui permet aux élèves et à leurs parents, de communiquer avec les enseignants. Les suspects interpellés jusque-là sont jeunes, le plus souvent mineurs. À Mulhouse, un adolescent de quinze ans, a reconnu être l'auteur de quatre fausses alertes à la bombe. Déclenchée, "pour s'amuser et faire comme tout le monde”, disait-il. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Guénais, M. Belot, O. Santicchi