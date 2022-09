Alertes météo : un système efficace ?

Elle n'a été déclenchée que 52 fois en vingt ans. La vigilance rouge prévient d'un phénomène dangereux d'intensité exceptionnelle, souvent difficile à anticiper. C'est le travail des prévisionnistes. Mais Météo France peut déclencher une vigilance à toute heure en prenant en compte d'autres critères que la météo. Y a-t-il par exemple du monde sur les routes ? L'orage touchera-t-il une zone habitée ? Car la vigilance rouge impose un changement de comportement. Quelles sont les conséquences ? En alerte orange déjà, il est recommandé de ne pas descendre dans les caves et les sous-sols, limiter ses déplacements et s'éloigner des cours d'eau. Mais en alerte rouge, la préfecture ouvre une cellule de crise. Le ton change et ce sont désormais des injonctions. Il faut rester chez soi dans les étages, ne pas prendre la voiture et laisser les enfants à l'école. Mais comment recevoir ces consignes ? Comment améliorer le système d'alerte ? Jusqu'alors, ce sont les collectivités qui alertent les habitants par des Sms, des appels ou des sirènes qui ne sont pas toujours efficaces. Alors, depuis juin, le gouvernement a lancé un nouveau dispositif : FR-alerte. Il n'y a rien à télécharger sur votre portable si vous vous trouvez dans une zone à risque. À ce signal bien particulier, vous recevez une notification avec toutes les consignes à suivre. Le dispositif devrait bientôt être opérationnel. TF1 | Reportage F. De Juvigny, B. Guesnais