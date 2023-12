Disparition d'Alex Batty : enquête sur son mystérieux séjour dans l'Aude

Il attendait depuis six ans de revenir dans le quartier de Manchester (Royaume-Uni), serrer sa grand-mère dans les bras. Alex Batty, 17 ans aujourd’hui, n’avait que 11 ans quand sa mère et son grand-père l’ont enlevé. En cavale depuis six ans, à travers le Maroc, l’Espagne et la France, une itinérance au sein d’une communauté spirituelle. Nous avons retrouvé la trace du dernier logement d’Alex Batty, dans le sud de la France, à Camp-sur-L’Agly (Aude). Il se fait appeler Zack sur les lieux. Les habitants ont découvert sa véritable identité, il y a quelques jours. La famille arrive à Camp-sur-L’Agly pendant l’été 2021, en stop, elle est accueillie dans le gîte de la Bastide. Nous avons pu joindre les propriétaires. À peine arrivée, la mère d’Alex Batty a quitté les lieux. Les propriétaires du gîte vont même accompagner Alex pour passer un entretien dans une école d’informatique, à Perpignan. On le voit sur les caméras de vidéo-surveillance, et sur ces photos souvenirs, la direction n’a jamais oublié sa visite. TF1 | Reportage A. Bacot, P. Mislanghe