Alexandre Benalla a-t-il toujours un passeport diplomatique ?

Ces révélations posent de nouvelles questions dans cette affaire de plus en plus embarrassante pour l’Elysée. Le Quai d'Orsay a déclaré avoir réclamé fin juillet la restitution des deux passeports diplomatiques d'Alexandre Benalla. Le ministère des Affaires étrangères envisage de porter plainte. Dans le même temps, l’Élysée lui met également la pression et lui demande de s'expliquer sur les missions qu'il aurait menées lorsqu'il travaillait au palais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.