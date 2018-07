Ce collaborateur de l'ombre est devenu un proche d'Emmanuel Macron. En effet, Alexandre Benalla suit le chef de l'État depuis la campagne présidentielle et a été présent sur l'ensemble des événements. Lundi dernier, il a encore été vu avec les champions du monde à l'Élysée. Jamais loin du président de la République, ce personnage est actuellement en pleine lumière. Alors, qui est Alexandre Benalla ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.