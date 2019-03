Algérie : Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un cinquième mandat

C'est en fin d'après-midi de ce lundi 11 mars que les Algériens ont découvert le communiqué dans lequel Abdelaziz Bouteflika renonçait à se représenter à la prochaine élection présidentielle. C'est tout le cœur des grandes villes du pays qui s'enflamme. Avec la nuit qui tombe, ils sont de plus en plus nombreux à célébrer leur victoire, acquise après trois semaines de manifestation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.