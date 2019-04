Algérie : l'heure du changement ?

Lors des premières manifestations le 22 février 2019, personne n'aurait pu prédire que 40 jours plus tard le président algérien Abdelaziz Bouteflika remettrait sa démission. Ce mercredi 3 avril, les Algériens sont partagés entre la liesse et la crainte de voir ce changement confisqué par le parti qui dirige le pays sans discontinuer depuis 56 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.