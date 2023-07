Algues vertes : comment endiguer leur prolifération ?

Quelques rayons de soleil, et pourtant sur une plage bretonne, il n’y a aucun vacancier. Son accès est interdit depuis plus d’un an. Elle est envahie par les algues vertes. En Bretagne, huit baies sont concernées par le phénomène des marées vertes. Celle de Saint-Brieuc concentre 80% des échouages. Ces algues en putréfaction dégagent un gaz toxique, l’hydrogène sulfuré. À son contact, le détecteur d’Yves-Marie Le Lay s’affole. Ce militant écologiste se bat depuis 20 ans contre cette pollution, responsable, selon lui, de trois morts par asphyxie. Et même si la justice n’a établi aucun lien entre les algues vertes et ces décès, pour les associations environnementales, c’est sûr, les marées vertes tuent. Les associations pointent du doigt l'agriculture intensive qui enrichit en nitrate les cours d’eau et les estuaires, un élément favorable à la prolifération des algues. Certaines mairies se retroussent les manches, comme à Hillion, où en un an, photo à l'appui, la quantité d’algues a diminué. TF1 | Reportage C. Ebrel, M. Pirckher, A. Janssens