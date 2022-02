Alimentation : attention au faux Made in France

Sur votre viande de supermarché, votre miel de producteur ou encore le poisson de votre marché de quartier, les étiquettes bleu blanc rouge origine France sont partout. Et vous y faites de plus en plus attention. Pour certains d'entre vous, c'est un critère de choix. Et pourtant, la répression des fraudes a repéré des dizaines d'anomalies en réalisant plus de 800 contrôles chez des producteurs, des grossistes et des revendeurs dans toute la France. Le premier type de fraude concerne des exploitants qui changent tout simplement l'étiquette du produit mis en vente. Par exemple, un fraudeur a été épinglé car il achetait son miel en Bulgarie pour le conditionner dans des pots estampillés français. Plus fréquente, une autre fraude concerne vos salades ou votre jus de pomme. Elle consiste à mélanger des produits d'origines différentes. Par exemple, un maraîcher achetait des pousses d'épinard en Italie pour les vendre avec sa propre production française. C'est un moyen de réaliser des profits beaucoup plus importants. Ces tromperies restent tout de même plutôt rares, sauf pour les kiwis. Tous ces produits frauduleux ont été retirés de la vente. Les contrevenants risquent jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. TF1 | Reportage T. Leproux, F. Couturon, P. Lormant.