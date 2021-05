Alimentation : bientôt des "vers de farine" dans nos assiettes

C'est le tout dernier aliment autorisé à vente, le "ver de farine". Depuis dix ans, l'entreprise Ynsect située à Damparis, dans le Jura, élève des milliers de tonnes de larves. Elle les sèche, les broie, les transforme en une pâte sableuse, une farine jusque-là réservée à l'alimentation animale. Désormais, la poudre d'insectes pourra aussi servir à faire des gâteaux ou des pâtes pour les humains. "Ça va nous ouvrir de nouveaux marchés. C'est une farine qui est très riche en protéines. On en 70% de protéines dans notre farine. C'est une farine qui est très digestible, qui peut venir en complément ou en remplacement à d'autres type de farine", explique Cyrille Canitrot, expert en élevage. L'idée de manger des vers et des criquets dégoûte certains d'entre nous. Pour éviter cela, avant même l'autorisation européenne, la société Jimini's a imaginé toute une série de produits à base d'insectes. Le secret, c'est qu'on ne les voit pas. "Ce n'est pas évident de se dire que le matin, si on veut manger des insectes, on va avoir des insectes qui flottent dans son bol. Ce n'est absolument pas le but. On utilise la poudre, qui est broyée, qu'on ne voit plus. Et ce sont des céréales, qui une fois dans votre bol, sont identiques à ceux que vous allez manger tous les matins", indique Bastien Rabastens, cofondateur de Jimini's.