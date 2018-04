Alimentation : la chasse aux idées reçues

C'est une étude qui tord le cou à un certain nombre d'idées reçues alimentaires. L'association 60 millions de consommateurs a recensé les taux de graisse, de sucre et de sel dans certains aliments. Et le résultat est pour le moins surprenant. Par exemple, la charcuterie est parfois moins grasse que les produits chocolatés, et certaines tranches de pain plus salées que les paquets de chips. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.