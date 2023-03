Alimentation : de nouvelles hausses demain

Alexis Vaillant, président-fondateur d'AlterFood, un producteur de jus de fruits, vient tout juste de boucler ses négociations avec les enseignes de la grande distribution. Son entreprise produit également de la soupe de carottes MarcelBio, son prix moyen va passer de 4,45 euros à 4,85 euros dans les prochains mois. À combien s'élèvera donc la hausse moyenne de ses produits dans les supermarchés ? Il avait demandé aux grands distributeurs une hausse de 10%, mais il a finalement obtenu +8%. Les petites entreprises, mais aussi les grands groupes comme Lactalis, font fasse à une inflation de leur coût de production. Et là aussi, cela va se répercuter en rayon. Résultat, les produits laitiers devraient augmenter de 10% en moyen à la fin de l'année. Viande, légume, biscuit, peu de références ont échappé à la hausse des prix. Les négociations entre les géants de l'alimentaire et de la distribution seront très tendues jusqu'à la dernière minute ce mercredi. Les augmentations de prix dans les supermarchés ne seront pas instantanées. Elles s'étaleront jusqu'à l'été, au fur et à mesure du renouvellement des stocks. TF1 | Reportage J. Roux, P. Gallaccio, D. Bordier