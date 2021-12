Alimentation : des dérivés de pétrole dans nos assiettes

Ils font partie de votre quotidien : céréales, chocolat, pâte à tartiner, margarine,... Sur 152 produits alimentaires testés en Europe par l'association Foodwatch, 19 présentent des traces de dérivés de pétrole. En France, cela concerne principalement les bouillons de légumes. Mais d'où viennent ces substances appelées Moah (hydrocarbures aromatiques d'huile minérale) ? Cela peut être dans les machines industrielles agroalimentaires, pendant le stockage, cela peut venir des emballages. C'est invisible à l'œil nu, incolore, inodore, et ce n'est évidemment pas étiqueté, nous explique Karine Jacquemart, directrice générale de l'association Foodwatch France. Elle préconise donc l'interdiction pure et simple du "Moah". Selon elle, c'est la seule façon de protéger les consommateurs. Aujourd'hui, aucune règle stricte n'oblige les fabricants à surveiller ces substances potentiellement cancérogènes, qui peuvent également influencer le fonctionnement du système hormonal. Mais selon cet expert en toxicologie, leur absorption ne présente pas de risque immédiat pour la santé. Quelle est la réaction des fabricants ? Nous avons contacté les quatre marques françaises pointées du doigt dans cette étude. Seule Léa Nature nous a répondu : "Nous sommes profondément navrés de cet incident (...) Notre service qualité a lancé une investigation auprès de notre fournisseur pour en connaître l'origine". La réglementation européenne pourrait prochainement évoluer. Il y a deux ans, après une autre étude de Foodwatch, l'Europe a fixé un seuil à ne pas dépasser, mais uniquement dans les laits en poudre destinés aux nourrissons. TF1 | Reportage J. Roux - C. Souhaut - L. Kebdani