Alimentation et produits d'entretien : vers une hausse des prix à la rentrée ?

Pour l'instant, cette inflation des matières premières n'est pas répercutée dans les rayons des supermarchés. Depuis un an, le prix des grandes consommations a même baissé de 0,3%. Comme l'explique Dominique Amirault, président de la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France, pour absorber cette hausse, les industriels doivent faire un effort sur leurs marges. Cependant, ils ne peuvent pas aller au-delà d'un certain point dans la mesure où ces marges ne sont pas très importantes et servent à investir dans l'avenir. Ces industriels ne veulent plus être les seuls à assumer ces surcoûts. Ils souhaitent que les distributeurs et les consommateurs prennent leur part. Dans le cas contraire, ils se tourneront vers d'autres méthodes. Yves Puget, directeur de la rédaction de LSA, explique qu'il est possible de jouer sur les recettes et sur les quantités. Toutefois, ces pratiques sont dangereuses parce que les consommateurs s'en aperçoivent très vite. En outre, la tension sur le prix des matières premières ne vaut pas seulement pour l'alimentaire. Elle touche aussi les produits d'entretien et d'hygiène.