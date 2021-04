Alimentation : faut-il faire confiance aux étiquettes nutritionnelles ?

Vous sortez de votre supermarché. Votre panier est plein. Vous n'avez choisi que des produits bons pour votre santé. Comment savoir s'il faut se fier aux promesses des industriels ? Riche en fibres, faible en calories, source de magnésium ou de protéines... En vingt ans, le nombre d'allégations qui fleurissent sur vos emballages ont été multipliées par six. Certains produits apparaissent comme étant sains, mais ne le sont pas vraiment. Pour bénéficier de l'apport en magnésium promis sur cet emballage de biscuit, il faut en consommer huit, et les calories qui vont avec. Pour vous séduire, les industriels ajoutent également de nombreuses vitamines un peu partout. Vous pensez vous faire du bien, mais consommer trop de vitamines, ce n'est pas sain. Concernant votre santé, les produits qui se disent anti-dépresseurs ou bons pour le cœur ne peuvent être vendus sans preuve scientifique. Dans cette jungle, l'Europe fait le ménage. Plus de 80% des promesses plus ou moins farfelues, inventées par l'agro-alimentaire, sont retoquées.