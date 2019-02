Alimentation : en finir avec les emballages

Notre pays a produit plus de deux millions de tonnes d'emballages, très polluants, en 2018. Fabriqués à base de plastique, certains mettent quatre siècles à se désagréger dans la nature. Il existe pourtant des solutions pour réduire ces emballages. Pour l'instant, 45% du plastique utilisé dans l'Hexagone sont destinés au conditionnement de nos biens de consommation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.