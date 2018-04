Alimentation : la folie des graines !

Les cultures des graines ne datent pas d'hier. Effectivement, leurs bienfaits y compris pour les jeunes enfants, étaient connus depuis des millénaires. Les Sumériens et les Romains en consommaient régulièrement à l'époque. Elles ont désormais fait leur retour dans notre menu du quotidien : graines de tournesol, de lin ainsi que les légumineuses comme les lentilles et les pois chiches. Leur consommation a augmenté de 6 % par an. C'est donc la reprise d'une alimentation beaucoup plus saine. Mais comment expliquer cette tendance ? Est-ce vraiment bon pour la santé ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.