Alimentation : ils font vos courses à votre place

À première vue, il s’agit d’une livraison de course comme une autre. Sauf que ce livreur italien ne travaille pas pour la grande distribution et fait les emplettes à la place des clients. Alors, comment fonctionne ce service personnalisé ? Giovanna Fichera se ravitaille à partir du site Everli. Parmi plusieurs enseignes, elle peut sélectionner le magasin de son choix. Pourquoi passe-t-elle par cette plateforme ? Parce qu’elle peut, en plus, donner des indications sur les produits qu’elle achète. Par exemple, des pêches bien mûres ou des tomates charnues. La promesse, ce n’est pas d’être livré en quinze minutes, mais en deux heures, avec un service ultra-personnalisé. Cet abonnement forfaitaire coûte 118 euros par an à Giovanna pour des livraisons à volonté. Une fois la commande passée, c’est Lucas Falchetti, un travailleur indépendant, qui prend le relais. Avec un caddie, comme n’importe quel client, il fait les courses directement dans les rayons de ce magasin partenaire. Cette start-up italienne, présente en Pologne et en République Tchèque, lorgne sur le marché français. Objectif : être présent dans dix villes d’ici à la fin de l’année, des tests ont déjà eu lieu à Lyon. Ce nouveau service représente-t-il une menace pour les grandes enseignes françaises ? Cet hypermarché francilien a pris les devants. Une application quasi-similaire a été développée en interne et vient tout juste d’être lancée. Objectif : ne pas se faire dépasser sur ce nouveau créneau qu’ils appellent les acheteurs personnels. Des livraisons plus personnalisées et plus rapides pour rester dans la course de ce marché concurrentiel qui représente près de 400 millions d’euros.