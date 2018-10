Alimentation : l'incroyable essor du bio

Le prix des produits bio est 79% plus cher comparé à celui des denrées alimentaires conventionnelles. Toutefois, la consommation de ces aliments a augmenté de 18% en un an. Ainsi, 23 fermes se convertissent chaque jour à l'agriculture biologique. En effet, le choix du bio est malgré tout une manière de s'inscrire dans l'avenir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.