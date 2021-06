Alimentation : la révolution des courses en ligne

Acheter son paquet de farine depuis son canapé, ou commander du poisson entre deux mails lorsque vous télétravaillez, cela n'a jamais été aussi simple. Faire ses courses alimentaires en ligne, c'est devenu une nouvelle habitude pour un Français sur deux, qui plébiscite particulièrement le drive. À Strasbourg, le parking d'une grande enseigne ne désemplit pas. Elle a même dû recruter trois personnes supplémentaires. Ce qui plaît aux clients, c'est le côté pratique. "Pour les grosses courses contraignantes, le chariot déborde. Là c'est beaucoup plus simple. On a le chariot qui arrive, on charge dans la voiture et c'est réglé", confie une jeune femme. D'autres, comme Ahmed, ont changé leurs habitudes à cause du contexte sanitaire. "Ça évite les contacts, ça participe aux mesures barrières en quelque sorte", déclare-t-il. Parmi ces nouveaux clients, on retrouve également les télétravailleurs aux horaires plus flexibles. "Une heure de courses en ligne, tranquillement chez soi à tête reposée, plutôt qu'une heure dans une grande surface où il y a du monde, de la musique, des enfants qui crient... Franchement, gain d'énergie. C'est bien mieux", s'exprime l'un d'eux. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.