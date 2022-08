Alimentation : le boom de la viande végétale

Nous voici dans Le temple de la grillade. Ici, le chef est un amoureux du barbecue, mais il a accepté de se prêter à un jeu. Pour s'amuser un peu, nous avons brouillé les pistes. Sur une planche servie aux clients, nous avons ajouté de la viande et sa version végétale. Après la dégustation, beaucoup se sont trompés. Depuis deux ans, dans les rayons, les recettes au soja, pois chiche et blé connaissent une progression fulgurante de leurs ventes. Rien qu'en 2022, elle pourrait atteindre 400 millions d'euros dans l'Hexagone. Fabriquées à base de protéines de pois et d'arômes, les imitations n'ont pas de limites et les prix sont élevés. En moyenne, ces produits sont 15 % plus chers que leurs versions animales. Quelles en sont les raisons ? Comment les recettes sont-elles élaborées ? Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Pour répondre à ces questions, l'un des leaders du marché a accepté de nous recevoir dans la cuisine de ce chef. Nos caméras n'étant pas les bienvenus, dans l'usine de fabrication, secret industriel oblige. C'est ici que Pascal goûte les créations de la marque et suggère quelques ajustements. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, G. Haurillon