Alimentation : le succès des substituts végétaux

C’est l’un des produits stars des fêtes de fin d’année. Mais ne vous y trompez pas, le foie gras du chef Mikel Abeberry n’en est pas vraiment un. Il n’y a aucun gramme de viande à l’intérieur, que des ingrédients végétaux. Il le vend à 100 euros le kilo, un peu plus cher que le foie gras classique. Mais son objectif est avant tout de faire un produit plus éthique. Foie gras, mais aussi saucisse, hamburger… De plus en plus d’aliments ont désormais leurs équivalents sans viande et sans produit laitier, avec à chaque fois la même apparence que le produit initial. Mais le goût est-il vraiment à la hauteur ? Le verdict est très mitigé. Alors, comment créer l’illusion parfaite ? La réponse, on la trouve dans une jeune entreprise. Elle essaie de copier au plus près les techniques traditionnelles de fromagerie. Cela donne un camembert, mais aussi un munster végétal. Le gérant est convaincu que les Français mettront moins de lait dans leur alimentation. TF1 | Reportage Dépret, A. Fourcade, P. Marcellin, O. Stammbach