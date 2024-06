Alimentation : le succès des supermarchés anti-gaspillage

L'enseigne Charlie's Market s'engage à être jusqu'à moitié moins chère que la grande distribution. Comment est-ce possible ? La réponse est assez simple comme l'explique son directeur général, Olivier Benatar. "Puisque ce sont des produits qui potentiellement étaient détruits dans les circuits de distribution traditionnelle", précise-t-il. Car souvent, leurs dates de péremption, trop courtes, ne conviennent plus aux supermarchés traditionnels. C'est suffisant pour acheter des produits à moindre coût, et donc les revendre moins cher aux clients. Des différences impressionnantes qui nécessitent en coulisses une très grosse organisation. Les équipes sont à flux tendus pour ne rater aucune bonne occasion. En ce moment, par exemple, le temps maussade fait leurs affaires. Les solutions anti-gaspillage ont le vent en poupe. À tel point que les supermarchés traditionnels, tels que le centre E.Leclerc de Rouffiac Tolosan, s'y mettent aussi. Alain et Brigitte viennent récupérer un panier de course à prix cassé, 8 euros, composés d'une dizaine de produits qu'ils n'ont pas choisi. Il ne s'agit que d'invendus du jour mis en vente grâce à une application sur laquelle plus de 20 000 commerces proposent des aliments voués à être jetés. Ils coûtent moitié moins cher que si tous ces aliments avaient été achetés quelques heures avant lorsqu'ils étaient encore dans les rayons. TF1 | Reportage C. Diwo, B. Chastagner, F. Moncelle