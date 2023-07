Alimentation : les Français achètent moins

En un peu plus d'un an, votre caddie a beaucoup changé. Il est surtout moins rempli qu'avant. Les achats des Français en grande surface ne cessent de diminuer, 4,1 % de moins par rapport à 2022. En revanche, il n'est pas question de se priver de tout. Si les "premier prix" et les marques distributeurs attirent toujours les clients, les grandes marques, elles, se vendent beaucoup moins. Une mère de famille n'a pas eu de mal à changer ses habitudes. Selon Carrefour, les articles de sa propre marque sont vendus 30 % moins chers que ceux des marques nationales. A l'entrée du magasin, ils occupent désormais des rayons entiers et les résultats sont là, surtout pour les "premier prix". Les enseignes s'adaptent pour limiter la baisse des ventes, car cela pourrait bien perdurer. Autre changement majeur, les Français semblent de plus en plus sensibles à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les applications qui vous proposent des invendus à prix cassé ont enregistré des records d'utilisation. TF1 | Reportage P. Corrieu, M. Beringer, B. Sisco